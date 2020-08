CAVALLI DI RITORNO, MA PER POCO...

Ancora tu... ma non dovevamo vederci più? Domenica Iachini si ritroverà in ritiro con una rosa da gestire di 31 giocatori, alternando dunque gruppi tra campo e palestra. L'unica faccia nuova sarà quella di Amrabat in attesa che il mercato della Fiorentina, tra colpi veri e presunti, prenda davvero forma. E così al centro sportivo ci saranno per ora anche tanti cavalli di ritorno, dai prestiti, come Boateng, Dabo (che piace a Benevento e Verona), Saponara, Zurkowski (ancora ad Empoli?) e Cristoforo (per lui probabile il ritorno all'Espanyol), tanto per citare i più conosciuti con Ranieri (che vuole giocare con continuità), Gori (ma per lui già pronta la valigia per una piazza di serie C), Ghidotti ed Illanes (oggi l'Avellino è passato al centro sportivo a chiederne un nuovo prestito) i giovani ai quali far fare ancora esperienza altrove, con il portiere Cerofolini già ufficiale alla Reggiana. Di questi nessuno dovrebbe rimanere a Firenze, con Pradè super impegnato a trovare loro una destinazione, anche se tutti proveranno a strappare la fiducia di Iachini, soprattutto chi non c'era a gennaio, anche se il tecnico ha le idee abbastanza chiare su quello che vuole dal mercato per rinforzare la rosa che ha trovato dal suo arrivo, per il resto c'è solo da sistemare la situazione di Dalbert e di Ghezzal. Il primo aspetta la finale di Europa League dell'Inter perché i due club si mettano a tavolino anche per Biraghi mentre per il giocatore del Leicester proprio ieri gli intermediari hanno fatto un salto al centro sportivo ma c'è da rinnovare il prestito o trovare un'altra formula perché il giocatore non è stato riscattato. Qualcuno della rosa dello scorso anno verrà poi sistemato altrove, come Terzic o Sottil. Per ora l'importante per Iachini è aver ritrovato tutti i big, in attesa di capire il futuro di Chiesa e tenendo le dita incorciate per Milenkovic. Neanche convocati invece altri giocatori fuori dal progetto e in attesa di una sistemazione come Eysseric, Montiel, Meli, Ferrarini (Venezia?), Lakti, Diks e Graiciar ma tutti in ritiro sarebbero stati veramente troppi da gestire.