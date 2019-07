USA, Il programma di domani. Parla Montella

La tappa a Charlotte della Fiorentina vedrà un nuovo allenamento pomeridiano a porte aperte, quando in Italia sarà ormai notte, mentre domani, alla vigilia della gara con l'Arsenal, Montella svolgerà la seduta mattutina per la rifinitura a porte chiuse. Dopo la seduta, Montella e un giocatore prendferanno la parola. Nella serata di domani invece quattro calciatori ed Antognoni parteciperanno alla All House of Soccer vicino allo stadio, festa nel village con giocatori di NBA e NHL.