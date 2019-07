USA, Al campo anche Matteo: tifoso viola di Chicago

A seguire l'allenamento dei viola....anche un tifoso di Firenze. Per la verità Matteo Iavicoli vive negli States già da tempo, lasciata Firenze ha vissuto prima a Detroit, da tre anni vive e lavora a Chicago dove fa il designer. Ai nostri microfoni racconta: "Ero a lavorare e quando ho scoperto che la squadra si allenava ho lasciato l'ufficio e ne ho approfittato perchè è comunque domenica. Vivo a Chicago da tre anni, prima avevo studio a Detroit. La passione viola non è mai passata, anzi devo dire che da quando sono qui è aumentata. Seguo praticamente tutto da lontano con ogni mezzo. Il finale della scorsa stagione è stato terribile, non mi sono perso nessuna partita nonostante la mia ragazza dicesse che "non vincevamo mai". Per fortuna all'ultimo minuto ce l'abbiamo fatto. Mi fa piacere che sia arrivato un proprietario americano, dentro di me sogno un giorno di riuscire a fare come lui anche se prima che acquistasse la Fiorentina non lo conoscevo. La MLS? La seguo poco, sono molto più interessato alla Serie A o alla Premier League. Dopo pranzo, sfruttando il fuso orario, seguo la Champions League ma nonostante lavori molto non perdo un match della Fiorentina anche grazie al fatto che lavoro spesso davanti a computer. Non so che squadra verrà fatta, mi dispiace sentire da Pradè che resteranno in pochi, di sicuro mi auguro di vedere molti calciatori che abbiano voglia di rivincita. Come si vive a Chicago? Molto bene, i giovani hanno molto spazio e soprattutto c'è grande meritocrazia. E poi l'estate è bellissima anche se d'inverno fa freddo e c'è molta neve e ghiaccio.