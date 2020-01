UNGHERO (VICE BIGICA), Il pari ci sta stretto, ma...

Queste le parole del tenico Alessandro Unghero, vice di Emiliano Bigica (oggi squalificato, ndr), dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina Primavera oggi contro la Sampdoria per 2-2: "Siamo contenti perché il primo tempo l'abbiamo giocato come speravamo, anche se purtroppo per un errore individuale i nostri avversari hanno segnato ma poi siamo riusciti a pareggiare. Un risultato che comunque ci sta stretto".

Mister, fate fatica a segnare?

"La squadra costruisce e gioca bene, forse in zona gol dobbiamo diventare più cattivi per finalizzare le occasioni che creiamo. Come prestazioni stiamo dando continuità al 2019".

Come ha visto Beloko?

"Siamo contenti, oggi è entrato con l'atteggiamento giusto dando una mano in un momento critico. Siamo certi che ci darà un grosso aiuto".

Fa piacere la crescita di Spalluto?

"Sicuramente Bigica l'aveva elogiato proprio esempio di professionista che dà sempre tutto e ora sta cavalcando questa opportunità con l'atteggiamento giusto".

Montiel è recuperato?

"Sì oggi è venuto dalla prima squadra a darci una grossa mano, chiaramente sta rientrando da un infortunio e quindi va gestito al meglio in coordinazione con la prima squadra".

Come siete organizzati con Iachini?

"Con la sua guida tecnica c'è una grandissima sinergia e scambio di rapporto per la gestione dei giocatori".

Adesso vi aspetta la Juventus...

Prepareremo la Juventus come stiamo facendo con le altre gare: al meglio, arrivando lì per fare il risultato e farci trovare pronti".

Quanto spaventa la classifica?

"Siamo consapevoli della situazione della classifica ma anche dell'atteggiamento della squadra, che non ha mai sbagliato un approccio alle partite. Quindi siamo comunque sereni e determinati nel nostro lavoro. Volevo anche ringraziare il presidente Commisso che, con Joe Barone, è venuto ad assistere alla nostra partita e questo è un segnale importante nonché uno stimolo per noi a fare sempre meglio".