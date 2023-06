UNDER 16, Roma Campione d'Italia, battuti i viola 3-2

Con la vittoria della Roma, si chiude anche il live di FirenzeViola.it. Grazie per essere stati con noi!

21:42 - Finisce al Riviera delle Palme. La Roma vince per il secondo anno di fila lo scudetto under 16, battendo la Fiorentina per 3-2

84' - OCCASIONE VIOLA! Maiorana viene servito con un lancio e si trova a tu per tu con De Marzi, lo scavalca con un pallonetto ma viene toccato dal portiere giallorosso. Proteste della Fiorentina, ma per l'arbitro è tutto regolare

80' - 4 minuti di recupero per le speranze viola

77' - Cinti fugge in campo aperto e si presenta davanti a Dolfi, ma calcia debolmente addosso al portiere viola.

76' - Fiorentina più viva che mai nei minuti finali. Angolo dalla destra non sfruttato, ma i viola premono

73' - LA FIORENTINA LA RIAPRE! Splendido gol di Pisani che fa tutto da sé: riceve palla, si libera tra gli avversari, alza la testa e chirurgicamente appoggia rasoterra sulla destra. De Marzi non ci arriva, punteggio sul 2-3

69' - Ancora una trama di gioco viola: Atzeni viene via in mezzo al campo e serve in profondità Maiorana, partito però in fuorigioco.

66' - Nella Fiorentina esce Bonanno ed entra Kasala

65' - Fuori Belmonte per Decaro nella Roma

61' - Atzeni deposita in rete con un pallonetto delicato sulla destra dell'area, ma era in posizione irregolare: fischiato il fuorigioco

55' - RETE DELLA ROMA! Girata di Arduini dentro l'area di rigore viola che col destro mette alle spalle di Dolfi e riporta i giallorossi avanti di due gol.

50' - Cambio nella Roma. Fuori Lulli e dentro Tesauro

49' - PALLA GOL VIOLA! Evangelista si avventa sulla sfera sul secondo palo ma spara alto da posizione più che favorevole!

46' - Primi cambi per la Fiorentina: escono Batignani e Sturli per Evangelista e Ceccarini

44' - Si distende la Fiorentina in manovra, Atzeni riceve la palla al limite dell'area ma manda alto.

20:57 - Si riparte. Via al secondo tempo!

40+1' - Duplice fischio a San Benedetto del Tronto. Le squadre vanno al riposo sul punteggio di 2-1 in favore della Roma

40' - 1 minuto di recupero.

38' - Coletta sfiora la doppietta personale. Cinti mette dentro un bel cross dalla sinistra, Coletta raccoglie e conclude di controbalzo, palla fuori di poco.

32' - ACCORCIA LA FIORENTINA! Su un cross dalla sinistra esce a vuoto De Marzi, Turnone svetta più in alto di tutti e segna. Fiorentina che accorcia le distanze

30' - Grossa chance per la Fiorentina. Turnone serve Bonanno al limite dell'area, l'attaccante sposta la palla e calcia con deviazione. De Marzi respinge.

24' - Roma decisamente più viva, arriva un'altra volta alla conclusione con Belmonte, ma l'arbitro ferma l'azione per un fallo a favore dei viola.

18' - RADDOPPIA LA ROMA! Se ne va Coletta sulla destra e mette un filtrante in area. Cinti raccoglie la sfera tutto solo e buca Dolfi senza problemi. 2-0 giallorosso

16' - Ancora Roma pericolosa. Morucci calcia da fuori area col sinistro dopo essersi liberato di un avversario, Dolfi con qualche perplessità mette in angolo (non sfruttato dai giallorossi).

11' - GOL DELLA ROMA! Cross basso dalla sinistra di Arduini, la palla arriva a Coletta che salta l'uomo e calcia forte battendo Dolfi. Giallorossi in vantaggio.

9' - Primo squillo della Fiorentina. Atzeni riceve la sfera al limite dell'area, la sposta e calcia forte, De Marzi para senza troppi problemi.

3' - Parte forte la Roma, che si fa vedere più volte nell'area avversaria, raccogliendo subito qualche angolo (non capitalizzato).

1' - Si parte, calcio d'inizio!

19:58 - Suona l'inno di Mameli al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. A breve il calcio d'inizio. Fiorentina in maglia bianca, Roma in tenuta rossa.

19:50 - Alle ore 20:00, allo Stadio Riviera delle Palme, fischio d'inizio della finale scudetto della categoria Under 16, Fiorentina-Roma. Firenzeviola.it seguirà la gara dei viola minuto per minuto.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA: Dolfi, Sturli, Masoni, Batignani, Biagioni, Turnone, Ciacci, Pisani, Maiorana, Bonanno, Atzeni. A Disp.: Magalotti, Ceccarini, Arcadipane, Dipierdomenico, Santarelli, Kasala, Angiolini, Evangelista, Italiano. All.: Capparella

ROMA: De Marzi, Lulli, Cama, Arduini, Terlizzi, Nardin, Coletta, Belmonte, Cinti, Di Nunzio, Morucci. A Disp.: Stomeo, Candido, De Caro, Malafronte, Panico, Scacchi, Sugamele, Tesauro, Valenza. All.: Falsini