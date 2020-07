UNA RIVOLUZIONE COSÌ NECESSARIA?

Con nove gol subiti su altrettante partite la Fiorentina è la squadra con la miglior difesa del campionato dalla ripartenza della Serie A dopo il lockdown causato dal Coronavirus. Un dato molto interessante e che fa sicuramente ben sperare i tifosi viola ma, nonostante questo, si continua a parlare di una possibile rivoluzione nel reparto difensivo gigliato.

Sebbene infatti questi numeri dovrebbero dare delle certezze in difesa, in vista della prossima stagione, la dirigenza della Fiorentina starebbe pensando di attuare alcuni cambiamenti tra i difensori. A salutare il capoluogo toscano potrebbe essere il capitano German Pezzella che piace in Italia, al Napoli, ma anche e soprattutto in Spagna, il Valencia lo vorrebbe come dopo Garay. Oltre al centrale argentino potrebbe lasciare Firenze anche il giovane e talentuoso Nikola Milenkovic. Sul classe '97, oltre ad alcuni club di Premier League, si registra un forte interesse del Milan.

I nomi nel taccuino del direttore sportivo, Daniele Pradè, per sostituire i due attuali centrali viola sono tanti: da Rugani a Kumbulla, passando per Romero e Carmo. Adesso sarà quindi compito della Fiorentina capire, visti anche i dati più che positivi delle ultime giornate, quanto sia davvero necessaria un'eventuale rivoluzione difensiva.