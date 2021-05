UNA PARTITA DAL SAPORE SPECIALE: CUORI VIOLA A CONFRONTO

"Sono stato richiamato in un momento di difficoltà. Sono affezionato a Firenze e alla Fiorentina, volevo ricambiare. Terminata la stagione, anche se i rapporti sono ottimi, farò il mio percorso e penserò ad altro. Qui Beppe ci mette non solo il cuore, ma anche la salute". Firenze e la Fiorentina si sono svegliati questa mattina con le parole d'addio di Beppe Iachini che in conferenza ha difatti annunciato che non resterà sulla panchina viola. Sono state parole sincere, della fine di un amore che ha fatto giri immensi e che è ritornato quest'anno per cause a tutti note. Beppe in questi mesi, per raggiungere l'obiettivo salvezza, ha dato tutto se stesso, sia a livello mentale che a livello fisico: cuore, grinta, passione e amore sono valori che non possono essere messi in discussione e che al tecnico non sono mai mancati. Domani (se il Benevento dovesse perdere a Bergamo) la Fiorentina potrebbe essere già salva con due giornate d'anticipo e a quel punto il condottiero Iachini potrebbe anche godersi in modo più sereno la fine di questa storia d'amore.

Davanti però dovrà confrontarsi con uno che la Fiorentina e Firenze la conosce come le proprie tasche. Un fiorentino doc che oggi in conferenza stampa, come ha fatto Iachini, non ha nascosto l'amore verso la squadra gigliata. "Sono fiorentino, quelli viola sono i miei colori" ha detto Leonardo Semplici sottolineando come la sfida di domani per lui sia molto particolare. Difficile dimenticare l'esperienza triennale con la Primavera viola, e quelle voci, come utopia, che a volte lo hanno avvicinato alla panchina della prima squadra. In carriera Semplici ha affrontato la Fiorentina ben cinque volte, ma in nessuna di esse è riuscito a portare a casa tre punti (2 pareggi e 3 sconfitte). Il tabellino segna zero vittorie anche nel bilancio contro Beppe Iachini: i due cuori viola si sono incrociati tre volte (2 pareggi e una vittoria per il tecnico ascolano). Nessuno farà sconti, entrambe le squadre si giocano tanto e la voglia di portare a casa punti importanti non verrà meno. Ma la gara, per i due allenatori, avrà senz'altro un sapore speciale.