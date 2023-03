UNA VIOLA CHE VINCE E CONVINCE. CONTRO IL MILAN TABÙ PESANTI (FINALMENTE) SFATATI

Una grande prova di carattere, intensità e gioco, quella che ha sfornato la Fiorentina ieri sera contro il Milan. Tre punti che fanno dormire sogni tranquilli e felici ai tifosi viola, con la squadra gigliata che si avvicina al settimo posto (ad ora occupato dalla Juventus con una partita in meno). Ma soprattutto, uno e più tabù, sono stati, finalmente sfatati.

In questa stagione la Fiorentina, prima di ieri, non aveva mai vinto contro una squadra che stesse davanti a lei in classifica. E inoltre, questa vittoria importantissima, ha portato anche al primo successo contro una delle prime della classe, addirittura contro gli attuali campioni d’Italia in carica. Prima di ieri i punti raccolti in questa specifica analisi, erano stati 3: 3 pareggi (Lazio, Juventus, Napoli) e 6 sconfitte. A Vincenzo Italiano e ai suoi ragazzi mancava veramente tanto la vittoria contro una big. Inoltre, come analizzato dalla redazione di FirenzeViola.it, grazie alla vittoria di ieri, la Fiorentina ritrova una vittoria che in casa, in campionato, mancava dal 7 gennaio contro il Sassuolo. Anche questo, un dato molto importante.

Terzo successo consecutivo (il secondo in campionato: Verona e appunto Milan), che vede segnare, ancora, uno dei due centravanti gigliati. Con la rete di ieri, Luka Jovic si è portato a quota 11 centri stagionali (comprendendo tutte le competizioni), mentre Cabral, rimasto a secco, ha fornito comunque un’ottima prestazione. Il brasiliano, si trova anche lui in doppia cifra (10 gol). Adesso, l’auspicio, è che dopo una grande vittoria come quella di ieri e dei tabù, finalmente sfatati, la Fiorentina possa aver scacciato definitivamente tutti i brutti pensieri e possa continuare su questa strada. A partire dalla prossima sfida di giovedì contro il Sivasspor, altro appuntamento da non fallire per il proseguo di stagione.