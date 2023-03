OK CABRAL E JOVIC, IKONE C'È, FINALMENTE DODÒ, SUPER IGOR

TERRACCIANO - Inoperoso per tutta la prima mezz’ora trova la prima parata sul tiro al volo di Giroud, poi trova il giusto tempo nell’uscita su Rebic lanciato a rete. Reattivo sul colpo di testa di Giroud in apertura di ripresa è altrettanto bravo quando si trova davanti Theo. Superato solo nel finale è comunque determinante in più di una circostanza, 6,5

DODÒ - Nei primi venti minuti non è precisissimo, gli capita di perdere anche un brutto pallone su De Ketelaere ma il contenimento di Theo Hernandez nel primo tempo c’è. Si rende pericoloso sull’uno a zero dopo un bel triangolo con Cabral ma soprattutto sfodera un bell’assist per il raddoppio di Jovic. In crescendo, 7

QUARTA - Regista arretrato è spesso il primo a costruire la manovra dal basso. Unico neo del primo tempo lo spazio lasciato a Giroud nell’isolata sortita rossonera. Va nello stesso modo quando perde Theo Hernandez che conclude su Terracciano. Un copione che si ripete anche nel recupero, 6-

IGOR - Gioca subito d’anticipo mantenendo la puntualità nel primo tempo. Bene anche su Rebic nei primi minuti del secondo tempo prima che diventi protagonista nell’ultima mezz’ora dominando su ogni pallone, 7

BIRAGHI - Lascia una punizione da buona posizione a Bonaventura poi è autore di una buona chiusura su Messias. Sempre dal brasiliano rimedia una brutta entrata che vale il cartellino giallo. E’ probabilmente il colpo che lo obbliga a uscire a metà secondo tempo, ma dopo una prova sufficiente, 6

Dal 28’st RANIERI - Svolge ordinatamente il suo compito, 6

MANDRAGORA - Mezz’ora iniziale di buon livello con un assist d’oro per Bonaventura che sfiora il vantaggio. Meno appariscente nella ripresa ma comunque prezioso, 6,5

AMRABAT - Un bel recupero su Rebic nella metà campo rossonera apre la sua serata e gli regala i primi applausi. Alza la diga col passare del tempo, 7

Dal 46’st BARAK - S.v.

BONAVENTURA - Comincia bene liberando sullo scatto Ikonè, poi è il primo a impegnare Maignan con una punizione bassa che viene respinta. Theo Hernandez gli crea qualche problema nel tiro ravvicinato che Tomori salva sulla linea. Si rivede al tiro dopo una ventina di minuti nella ripresa con palla larga non di molto. Esce tra i meritati applausi, 6,5

Dal 35’st CASTROVILLI - S.v.

GONZALEZ - Anche lui arriva al tiro nel buon avvio viola trovando la risposta di Maignan. Concede il bis poco dopo ma soprattutto avvia ottimamente Mandragora nell’azione (pericolosissima) di Bonaventura. Freddo nel trovare il gol su rigore sotto la Fiesole dopo pochi minuti nel secondo tempo. Rimedia il giallo a metà secondo tempo ma resta lucido come lo è stato dal dischetto, 6,5

Dal 46’st SOTTIL - S.v.

CABRAL - Si libera bene al tiro dopo un errore della retroguardia rossonera regalando a Bonaventura una buona punizione e a Thiaw il cartellino giallo. Resta il giusto riferimento offensivo per tutto il primo tempo anche se si fa ammonire per fallo su Kalulu. Bravo nel mandare al tiro Dodò intorno al ventesimo del secondo tempo. E’ bravo pure di testa, in difesa, nell’anticipare Ibrahimovic checchè la squadra arbitrale s’inventi un check al Var. Punto di riferimento, 7

Dal 35’st JOVIC - Appena entrato, di testa, impegna seriamente Maignan. Al secondo tentativo segna il raddoppio che chiude il conto, 7

IKONÈ - Primo affondo dopo una bella iniziativa di Bonaventura ma rimedia solo un corner sugli sviluppi del quale non trova il tempo per concludere al volo. Trova molta più concretezza nel secondo tempo guadagnandosi il rigore e avviando l’azione del raddoppio, 7

ITALIANO - Confermato Cabral al centro dell’attacco ci sono Gonzalez e Ikonè sulle corsie esterne, al centro della difesa Quarta e Igor. La prima mezz’ora è tutta della sua squadra che va vicinissima al gol con Bonaventura. All’intervallo il pari va strettissimo ma nel secondo tempo i suoi sono finalmente cinici e capitalizzano al massimo le occasioni. Entra Ranieri per Biraghi poi tocca anche Jovic che segna e nel finale si rivede pure Sottil. Il 2-1 finale, brividi a parte, è la prima vittoria contro una squadra di quelle davanti in classifica, e soprattutto è meritatissima, 7