UN SOLO CAMBIO POST JUVE: C'È BARRECA AL POSTO DI BIRAGHI

Quando si parla di tattica non si può presumere che tutte le gare siano uguali, ma al tempo stesso non si può nemmeno rinunciare a quelle certezze rincorse a lungo e acciuffate sul fil di lana dello scorso anno. I due lati della stessa medaglia sono stati ben evidenziati ieri da Prandelli in sala stampa, in una conferenza di vigilia in cui il concetto più ricorrente è stato quello della continuità. E d’altronde la sfida al Bologna di oggi riveste un valore particolare proprio per il bisogno di trovare conferme dopo il successo di Torino, in tal senso sa bene Prandelli quando doloroso sarebbe disperdere il patrimonio di autostima accumulato con il 3-0 ai bianconeri.

Per questo motivo, al netto dell’assenza di Biraghi per squalifica, il tecnico è orientato a confermare il gruppo capace di fare l’impresa all’Allianz Stadium, rimandando ad altri momenti l’eventuale rilancio di Callejon (del quale ha parlato in ottimi termini ieri) e confermando il buon stato di forma di Igor e Borja Valero destinati a ritrovarsi ancora titolari. Il brasiliano sarà il terzo centrale con Milenkovic e Pezzella, mentre lo spagnolo sarà ancora al centro della mediana con Amrabat e Castrovilli più larghi, sulle corsie esterne Caceres a destra e Barreca a sinistra. Nessun cambio nemmeno in attacco con Ribery e Vlahovic.

Nel Bologna i dubbi di Mihajlovic cominciano già dai pali, dove non ci sarà Skorupski e dove Da Costa e Ravaglia sono in ballottaggio con il primo in vantaggio. Con Danilo e Tomiyasu centrali i terzini saranno l’ex De Silvestri a destra e Dijks a sinistra mentre a metà campo si giocano una maglia Dominguez e Svanberg con il primo favorito per affiancare Schouten. Davanti tornerà Orsolini dall’inizio riportando Vignato in panchina e completando il trio offensivo dietro a Palacio con Soriano e Musa Barrow.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca, Ribery, Vlahovic

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks, Dominguez, Svanberg, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio