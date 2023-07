UN PASSO VERSO I TIFOSI: TORNANO GLI SCONTI PER GLI U14. E LA FORMULA PRO FUNZIONA

FirenzeViola.it

Il lancio della nuova campagna abbonamenti della Fiorentina era stato accolto con freddezza e scetticismo dal popolo viola. Erano arrivate - puntuali - anche le consuete polemiche del tifo fiorentino. Polemiche che stavolta però sono sembrate più che lecite: oltre ad un aumento di prezzo già preventivato ma che comunque ha fatto sobbalzare diversi utenti (per un abbonamento in Curva Fiesole ad esempio si è passati dai 190 euro di costo per l'abbonamento 2022-23 ai 239 di quest'anno)- un altro punto di "discordia" riguardava la mancanza di qualsiasi tipo di sconto per gli Under-14. A differenza delle ultime stagioni, i ragazzi avrebbero quindi pagato come gli "adulti". Dopo diverse proteste sui social, la Fiorentina ha però deciso di tornare sui propri passi.

Dopo un confronto tra il revenues Manager del club Enrico Peruzzo ed alcuni dei rappresentati del tifo avvenuto nelle scorse ore, la società gigliata ha deciso di istituire nuovamente lo sconto per gli Under-14. Una scelta logica e dettata dal buon senso: per l'esiguo numero di Under-14 registrati come abbonati nella scorsa stagione (circa 300), il gioco non è sembrato valere la candela e la Fiorentina, sollecitata anche dalle lamentele ricevute negli scorsi giorni, ha deciso di fare un passo verso i tifosi e di reintrodurre le riduzioni anche per curva Fiesole, parterre di tribuna e Maratona e provvederà a rimborsare nei prossimi giorni coloro che avevano già sottoscritto l'abbonamento U14.

Non solo: la Fiorentina ha deciso anche di allungare di una settimana la super-prelazione per i "fedelissimi". La volontà è chiara: tendere la mano ai tifosi in un momento di incertezza (legato al mercato ma soprattutto al tema stadio Franchi) e premiando chi deciderà anche quest'anno di rimanere a fianco della squadra. E, nonostante i rincari e la previsione di uno stadio-cantiere da fine anno, sono comunque tanti i tifosi viola che hanno già sottoscritto l'abbonamento: la società ha comunicato ieri di aver superato quota 10mila tagliandi, numeri che rincorrono quelli della strepitosa campagna abbonamenti dello scorso anno, quando si arrivò alla quota di 23mila fedelissimi viola, ma comunque più che positivi viste le difficoltà e le incognite. Sembra stia funzionando anche la scelta di differenziare gli abbonamenti in Pro ed Easy, con la prima tipologia che, nonostante il costo più elevato, è adesso la più acquistata.

Intanto, lontano dalla sua gente, prosegue il ritiro della squadra di Vincenzo Italiano. In un Viola Park nuovo di pacca ma ancora non attrezzato per ospitare tifosi. L'obiettivo è quello di aprire il centro sportivo per il 23 luglio prossimo, giorno in cui è prevista l'amichevole col Catanzaro. Un'apertura che sarà comunque parziale, visti soprattutto i ritardi legati alla costruzione dei parcheggi per la struttura ed i tanti tifosi calabresi (almeno 400) che Bagno a Ripoli dovrà ospitare quel giorno.