UN GOL PER L'EUROPA E IL CONGEDO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina a Cagliari ha ottenuto il massimo: la qualificazione aritmetica alla prossima Conference League. Ci ha messo la firma Arthur Melo, uno dei giocatori che fin dall'inizio della stagione ha dimostrato di poter essere decisivo nonostante le premesse poco incoraggianti a livello fisico. E invece la sua presenza è stata determinante in termini di costruzione del gioco e dei risultati.

Un gol che vale l'Europa.

Per il terzo anno di fila i viola non rimarranno a bocca asciutta. Questo significa prestigio internazionale, introiti economici non trascurabili, così come l'opportunità di rivivere notti emozionanti. Oltre alla consapevolezza di scendere in campo ad Atene già qualificati alle coppe europee, fattore che, a differenza di un anno fa, può liberare la testa di un gruppo già sufficientemente teso.

Una gioia prima del congedo.

La sensazione, confermata più di una volta dall'entourage del giocatore, è che l'avventura di Arthur a Firenze sia ai titoli di coda. La Fiorentina non può permettersi di riconoscergli un ingaggio importante come quello attuale (pagato perlopiù dalla Juventus), quindi saluterà il brasiliano nel mese di giugno. Il rigore voluto a tutti costi dal centrocampista può essere uno dei suoi ultimi regali.