UN GIORNO ATTESO DA DUE ANNI

Sta per diventare realtà: Lucas Torreira è di fatto ormai un nuovo calciatore della Fiorentina. L'accordo è totale: con l'Arsenal (sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e un obbligo di riscatto condizionato fissato a 15) e con il calciatore, la cui volontà di tornare a giocare nel campionato italiano e di incrociare le strade nuovamente con Pradè - cedendo così ad un lunghissimo corteggiamento da parte del dirigente - si è rivelata fondamentale e decisiva per scacciare lo spauracchio di uno Zappacosta-bis (nelle ultime ore, infatti, sembrava essersi inserito l'Eintracht).

Torreira, in cerca di un rilancio personale dopo le ultime annate non esaltanti (da quando ha lasciato l'Italia e Genova, praticamente) ha deciso di provarci in quel di Firenze, in una squadra le cui ambizioni di rinascita e ritorno su livelli più consoni passano inevitabilmente anche dalla presenza di un regista maggiormente di ruolo rispetto a Pulgar. Ciò che, pur non essendo un play purissimo, rappresenta appunto l'uruguayano classe '96.

Quella di oggi viene indicata da molti come la giornata buona per il suo arrivo in Italia, la firma e quindi anche l'annuncio ufficiale, che metterebbe la parola fine sopra una telenovela di mercato in corso ormai da almeno due anni. Torreira è infatti un nome entrato in orbita Fiorentina praticamente da quando è arrivato Commisso: tempo poche ore, e davvero potrà diventare realtà.