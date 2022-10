UN FORTINO DA RICOSTRUIRE

La sconfitta per 3-4 contro l'Inter non ha fatto altro che confermare come gli ingranaggi a non funzionare in questa Fiorentina siano più di uno. La macchina di mister Italiano, che aveva sorpreso in tanti nella passata stagione, sembra essersi infatti fermata e, come confermato dallo stesso Bonaventura, è diventata ormai troppo prevedibile. Nella partita del Franchi di sabato sera, se i gol non sono mancati (i viola non segnavano 3 gol in Serie A dalla prima contro la Cremonese), a tradire il tecnico sono stati altri fattori.

Il reparto che ha maggiormente deluso nella sfida contro l'Inter è sicuramente quello difensivo. Milenkovic e compagni sono infatti sembrati in balia della ripartenze della squadra di Simone Inzaghi fin dai primi istanti di gara, con le mezzali e gli attaccanti nerazzurri che riuscivano facilmente ad incunearsi nella difesa gigliata. La prestazione contro l'Inter non è però l'unico neo di un reparto che già in altre partite in questa prima parte di stagione è sembrato smarrito e lontano parente di quello che mister Italiano era riuscito ad assemblare nel finale dello sorso campionato.

A confermare quanto appena detto, sono i numeri che la difesa ha fatto fin qui registrare: i gol subiti in Serie A dopo 11 giornate sono 16, e diventano 21 se si vanno ad aggiungere le 4 gare di Conference League, troppi se si pensa anche alle difficoltà che la squadra sta vivendo sottoporta. Dato ancor più preoccupante sono il numero delle reti subite nelle ultime 3 gare in casa: in quello che fino a qualche tempo fa per i viola era un fortino, nelle sfide contro Lazio, Hearts e Inter, sono stati infatti subite 9 reti.

Sarà quindi compito di Italiano e il suo staff cercare di ricompattare e blindare una difesa che per tratti della passata stagione era stata il punto di forza di una squadra che, come in questa stagione, faticava a trovare la via della rete.