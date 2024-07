ULTIMO GIORNO POI SARA' ADDIO PER 6

FirenzeViola.it

Oggi sarà l'ultimo giorno in viola per diversi giocatori, dai tre svincolati che vanno via a parametro zero ai prestiti, ben 6 i giocatori sicuri ai saluti. Già accasato al Como a dire il vero Andrea Belotti che fino alla fine ha sperato di convincere la Fiorentina a trattenerlo nonostante il prestito secco dalla Roma. Dal futuro incerto invece Arthur e Maxime Lopez. I due giocatori non sono stati riscattati e tornano alla casa madre, rispettivamente Juventus e Sassuolo, dove però non si fermeranno. Già sicuro di questo il brasiliano, il cui agente nelle ore scorse ha confermato alla Rai che il giocatore "non rientra nei piani della Juventus. Ci stiamo dando da fare per trovare la soluzione migliore dopo una brillantissima stagione con la Fiorentina dove Arthur ha dato prova delle sue qualità. Stiamo parlando con vari club e ci saranno novità nelle prossime settimane".

Anche Lopez non è stato riscattato dalla Fiorentina, alle cifre pattuite nell'estate scorsa; si pensava ad una nuova trattativa tra i club ad un prezzo inferiore ma per ora il francese si gode le vacanze. Difficilmente resterà a giocare in serie B con i neroverdi retrocessi anche se la sua stagione non è certo stata brillantissima così che ad ora non c'è sentore di un Lopez-bis.

Nessuna novità per ora neanche per i tre in scadenza, a partire da Bonaventura. Il giocatore che molto probabilmente avrebbe fatto molto comodo ieri a Spalletti in azzurro si è preso tempo, ma a parametro zero pur alla soglia dei 35 anni fa gola a diversi club, tra cui Bologna (dove ritroverebbe Italiano e la Champions), Monza e Como. Il Marsiglia di De Zerbi invece si è affacciato su Castrovilli; chi lo prende a zero fa un grande colpo se il giocatore tornasse ai livelli precedenti all'infortunio e per questo ci pensano anche il Torino e lo stesso Como di Fabregas, scatenato sul mercato e senza problemi di soldi. Più incerto il futuro di Duncan visto che le voci che lo volevano in Turchia non trovano, per ora, riscontro.