L'appuntamento decisivo è fissato per venerdì, quando andrà in scena l'ennesimo faccia a faccia tra la Fiorentina e lo Shakhtat Donetsk per definire la situazione relativa a Dodo: l'epilogo sembra già scontato e l'occasione sarà utile per limare gli ultimi dettagli per il passaggio del brasiliano dagli ucraini ai viola, nell'ottica della (rapidissima) chiusura di un cerchio che garantirà a Vincenzo Italiano il quarto rinforzo della campagna acquisti estiva, dopo Mandragora, Jovic e Gollini. Le sensazioni sono tutte rivolte all'ottimismo, visto che l'accordo tra il terzino e il club di Commisso è stato raggiunto da tempo, mentre invece dovrà essere ratificato quello con la società arancio-nera, che oltre all'incasso di quasi 18 milioni (bonus compresi) nelle ultime ore avrebbe fatto richiesta di inserire una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Parti al lavoro per arrivare all'intesa, che dovrebbe essere raggiunta entro il week-end, quando poi il giocatore dovrebbe far rotta per Moena e aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Difficilmente infatti Dodo rivestirà anche solo per un istante la maglia d'allenamento dello Shakhtar da qui alle prossime ore: il club ucraino partirà domani per Rotterdam, dove svolgerà la prima fase del ritiro estivo per poi spostarsi in Slovenia, e Dodo - che ormai è ai dettagli con la Fiorentina e qualcuno avrebbe già avvistato perfino in Italia, dalle parti di Milano - non è stato convocato per il primo raduno in Olanda. Una scelta, quella di non coinvolgere Dodo, che se da un lato è spiegabile con il fatto che lo Shakhtar ha scelto di chiamare solo giocatori ucraini dall'altro testimonia come la trattativa coi viola sia ormai ai dettagli.