ULIVIERI A FV, Il Bologna ora è in grande difficoltà

Fiorentina-Bologna è anche sfida tra due allenatori, Vincenzo Italiano e Sinisa Mihajlovic, con pedrigree ed esperienza diversa ma con alcuni concetti comuni. Il derby dell’Appennino di domenica metterà di fronte i due tecnici e per anticipare i temi del duello tra i due e provare ad analizzare la gara del Franchi, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato Renzo Ulivieri, decano della panchina passato anche da Bologna ed attuale presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, che ha parlato così della sfida tra viola ed emiliani: “Il Bologna è in difficoltà, c'è poco da fare. Lo si vede dai risultati e dal gioco. Però come tutte le squadre di Mihajlovic ha un’anima tutta sua ed è protagonista anche di momenti in cui si sa ritrovare. Non sarà quindi una partita agevole per la Fiorentina, che secondo me parte comunque favorita per la superiorità tecnica. Ma questo è un momento strano del campionato, dove i valori spesso non vengono tradotti in risultati sul campo”.