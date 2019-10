L'allarme l'ha lanciato oggi Eugenio Corini, introducendo la sfida di domani sera contro la Fiorentina in conferenza stampa. "Balotelli ha avuto un piccolo problema al ginocchio, nei giorni scorsi ha fatto delle terapie. Valuterò per bene chi schierare", le parole dell'allenatore del Brescia, il quale ha di fatto rivelato un retroscena ai limiti dello scoop sulle condizioni dell'uomo-copertina delle Rondinelle, alle prese con l'annata del ritorno in Serie A.

Corini ha poi proseguito, ricordando che domani gli serviranno giocatori di sacrificio, e che proprio questi ultimi rientrano nella sua tipologia prediletta. Ma è inevitabile che la questione della possibile assenza di Balotelli sia la principale a tener banco in casa Brescia.

"Ubi Mario... Minor cessat", si potrebbe chiosare parafrasando un noto detto latino. Di fronte a problemi sul fronte Balotelli, tutto il resto si ferma. Passa in secondo piano. Potere dell'attenzione mediatica, ma anche del peso del personaggio: il Fattore Mario è quello più potente, anche e soprattutto se osservato dal punto di vista dell'avversario. Non a caso Montella, nella conferenza stampa tenuta sabato, gli aveva scherzosamente augurato di prendersi un raffreddore. L'ironico anatema lanciato dall'allenatore gigliato parrebbe addirittura aver riscosso qualche risultato in più (ovviamente stiamo ironizzando!). Adesso sembra proprio che per l'Aeroplanino ci siano da valutare due differenti tipologie di partita: una con, e una senza Balotelli. Perché se è vero quanto dichiarato da lui stesso nel pre-partita (ma anche dal ds Pradè qualche ora prima), fa tutta la differenza del mondo.