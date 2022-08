TWE-FIO 0-0, Nessun gol al 45': Sottil vicino al gol

Termina 0-0 il primo tempo tra Twente e Fiorentina a Enschede con i viola che hanno sofferto ma sono andati anche vicini alla rete, soprattutto con Sottil nella seconda parte di frazione. L'azione più pericolosa nella prima mezz'ora di gara è di parte olandese con Vlap che si ritrova tra i piedi in area di rigore un'ottima palla che colpisce a colpo sicuro battendo Terracciano ma trovando la deviazione di Cabral sulla linea di porta. Bene Ikonè per la Fiorentina che in un paio di occasioni è arrivato sul fondo per poi crossare in mezzo senza trovare la deviazione vincente. Si accende in un secondo momento la sfida con la Fiorentina che è andata vicina al gol grazie a una bella punizione di Sottil al 38' con Unnerstall impegnato in angolo. Ancora Fiorentina e sempre con Sottil intorno al 41' quando una sua serpentina lo porta a tu per tu con Unnerstall, bravo a deviare di nuovo in angolo. La Fiorentina, nonostante un po' di sofferenza dovuta alle folate offensive avversarie, in campo è ben messa e riesce a controllare bene anche in zona centrale con un Igor tornato in formissima al fianco di Milenkvic.