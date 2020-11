TUTTO ALL'ULTIMA SPIAGGIA, CAMBIO MODULO COMPRESO

Sembra che alla fine anche Beppe Iachini si sia convinto che, se di ultima spiaggia deve trattarsi in quel di Parma, almeno ci sarà da provare a mettere in difficoltà Rocco Commisso, il suo principale sostenitore nonché plenipotenziario della Fiorentina, e da ascoltare quegli spifferi che continuano ad arrivare alle sue orecchie da ormai diverse settimane. Dopo il palese fallimento del Test 777, tradotto la troppo sterile coppia d'attacco composta da Ribery e Callejon, ecco che l'allenatore - questo arriva da chi gli sta vicino tutti i giorni - ha maturato l'idea di cambiare qualcosa, di abbandonare il suo grigio 3-5-2 in favore del coup de theatre. O almeno un tentativo.

Anche perché, non fossero bastate le difficoltà in direzione sparsa accumulate fino a qui, al Tardini ci sarà anche il rebus difesa da risolvere. E in attesa di capire se davvero toccherà a Igor colmare il vuoto lasciato dall'espulsione di Quarta, con in tutto questo da considerare anche un Pezzella che viene descritto smanioso di rientrare, o si vedranno sorprese clamorose? Nulla sembra da escludere a questo punto, e con questo si intende pure un attacco che potrebbe subire modifiche sostanziali, almeno per questa volta. In attesa che queste indiscrezioni trovino conferma, filtra la descrizione di uno Iachini pronto a tutto pur di conservare il suo posto e le sue possibilità di invertire la rotta, anche di regalare un'ultima, o presunta tale, da ricordare come l'estremo tentativo di cambiare una storia fin qui imprigionata nell'impossibilità di mettere le ali. In ogni senso la vogliate leggere.