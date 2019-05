TUTTI I NUMERI DELLA PAURA

Si avvicina la partita di domenica (ore 20.30) tra Fiorentina e Genoa, sfida divenuta decisiva per le sorti delle due squadre, entrambe ancora rimaste nel drappello di squadre papabili di retrocessione. Che di fatto sono tre, comprendendo anche l'Empoli: gli Azzurri contemporaneamente saranno impegnati sul campo dell'Inter e basterebbe una loro mancata vittoria per regalare la permanenza in A a Montella e i suoi ragazzi. FirenzeViola.it vi regala qualche numero intorno al quale si legano sentimenti, ansie, paure e speranze del popolo viola.

0 - Le vittorie portate a casa dalla Fiorentina nelle sette partite giocate sotto la seconda gestione Montella.

1 - I punti conquistati da Montella in sei partite di campionato.

1bis - I gol messi a segno dalla Fiorentina di Montella in campionato, quello peraltro inutile di Milenkovic che regalò l'illusorio vantaggio all'Allianz Stadium.

1ter - Il punto che basterebbe portare a casa domenica alla Fiorentina per salvarsi.

1quater - Le volte in cui Montella è retrocesso in carriera. Nel 1998-99, quando era attaccante della Sampdoria, i blucerchiati scesero dalla A alla B.

2 - Le partite in cui la Fiorentina del Montella-bis è riuscita a segnare almeno un gol alla squadra avversaria. Su sette sfide totali.

3 - Le retrocessioni di Cesare Prandelli in carriera. Tutte da calciatore: la prima con la Cremonese nel 1977-78 dalla B alla C, quindi due volte con l'Atalanta. Prima nella stagione seguente ('78-79), quindi il bis con gli orobici nel 1986-87.

4 - Le volte in cui è retrocessa la Fiorentina. Tre da quando è in vigore la formula del girone unico (1937-38, '92-93, 2001-02), una invece in precedenza (1928-29), nell'ultima stagione in cui il massimo campionato italiano era ancora suddiviso in gironi regionali.

5 - Le volte in cui l'Empoli è retrocesso dalla Serie A (1987-88, '98-99, 2003-2004, 2007-08, 2016-17) su tredici apparizioni complessive degli Azzurri nel massimo campionato italiano (comprendendo anche il torneo in corso di svolgimento).

6 - Le sconfitte della Fiorentina di Montella su sette partite complessive.

7 - Le volte in cui il Genoa è retrocesso dalla A alla B: 1933-34, '59-60, '64-65, '73-74, '77-78, '83-84, '94-95.

10 - Le retrocessioni complessive del Genoa. Oltre a quelle qui sopra ve ne sono infatti tre dalla B alla C: 1950-51, '69-70 e 2004-05.

12 - Gli anni trascorsi consecutivamente con il Genoa in Serie A.

15 - Gli anni trascorsi consecutivamente con la Fiorentina in Serie A.

17 - Gli anni trascorsi dall'ultima volta in cui la Fiorentina è retrocessa dalla Serie A, e contestualmente da quando sono arrivati i Della Valle.

24 - Gli anni trascorsi dall'ultima volta in cui il Genoa è retrocesso dalla Serie A (1994-95).

25 - I milioni di euro garantiti dal paracadute che spetterebbero a Fiorentina o Genoa in caso di retrocessione in Serie B.

90 - Più recupero. Gli infernali minuti che separano Firenze e la Fiorentina dalla fine dei giochi.