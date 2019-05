TRAORÈ, Un miracolo può starci. Viola? Penso a...

A margine della premiazione del 18° Memorial N. Galli dove è stato anch'egli premiato, Hamed Traorè, centrocampista dell'Empoli, è stato intercettato dai media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Ieri abbiamo fatto una grande vittoria, ci tenevamo. Abbiamo preparato bene la partita, venivamo da un periodo difficile ma ci abbiamo sempre creduto. Ancora non è finita, abbiamo l'ultima partita da affrontare. La salvezza? Un miracolo ci può stare, noi ci crediamo molto. L'Inter è una squadra forte ma siamo consapevoli dei nostri mezzi, giocheremo come abbiamo sempre fatto poi vediamo come andrà. Noi siamo pronti. Cosa abbiamo in più rispetto agli altri? Non so cosa ha in più l'Empoli rispetto alle altre squadre, di sicuro abbiamo alzato il nostro livello. Il mio futuro? Non ci penso , dopo l'Inter si deciderà cosa fare la prossima stagione. Il rischio di mandare la Fiorentina in B? Non so. Ognuno ha la sua partita, io penso solo all'Empoli: ho un contratto fino al 2022. Il mio momento? Son partito bene, sono calato ma poi mi sono ripreso. Cerco di ripagare la fiducia".