TRA CASTING E RITIRO

I colloqui si infittiscono, ma non sono ancora definitivi. Vengono ancora definiti "interlocutori", come quello di oggi con il Milan. E per Jordan Veretout dunque non c'è ancora nulla di certo, tanto che il giocatore domani si presenterà alle visite mediche come uno dei 43 giocatori convocati dalla Fiorentina (al netto dei nazionali, tra i quali Pezzella ancora impegnato in Copa America). Oggi il ds Daniele Pradè e Joe Barone hanno incontrato Maldini e Mazzara, responsabili del mercato del Milan, che hanno cercato di inserire delle contropartite, non necessariamente gradite alla Fiorentina, da Cutrone a Borini passando per Biglia. Il club rossonero ha infatti necessità di sfoltire la sua rosa per poter fare un mercato adatto a Giampaolo ed ecco che prova ad inserire dunque più nomi per convincere la Fiorentina che però continua ad incontrare club per muovere il centrocampista, ad ora il pezzo più pregiato sul mercato, questione Chiesa a parte. Il giocatore da parte sua lascia fare al suo agente e al club ed è tornato a Firenze insieme alla moglie pronto a ripartire in maglia viola. Da più parti si parla di altri appuntamenti fissati dai dirigenti viola, con il Napoli e di nuovo con la Roma anche se nessuno conferma. Se le trattative andranno per le lunghe, il giocatore dopo le visite a Careggi partirà anche per Moena, rimandando la partenza. D'altronde il mercato è appena iniziato e Pradè non vuole cedere in maniera affrettata o a cifre insoddisfacenti per trovare invece una soluzione che soddisfi tutte le parti (giocatore, Fiorentina e club che acquista).