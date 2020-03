Con il rinvio della gara tra Udinese e Fiorentina, il mese di maggio sarà un vero e proprio tour de force per la squadra di Beppe Iachini. Vero è che stamani il presidente della Lega di Serie A Paolo, su recuperi fissati al 13 maggio si è espresso così: "Questa era la sola data formale libera per tutte e dieci le squadre coinvolte dovute agli impegni nelle competizioni nazionali e internazionali. A partire da domani l'ad De Siervo si confronterà con le squadre coinvolte per accelerare insieme i tempi di recupero". Inoltre oggi si è svolto un Consiglio di Lega, con i club presenti in conference call, dove è stata fissata un'assemblea urgente il prossimo 4 marzo "per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite".

Intanto il recupero di Udinese-Fiorentina rimane al 13 maggio e se dovesse essere ufficializzata questa data allora la Fiorentina si troverebbe a concludere la stagione con una maratona di partite. Nonostante ancora non sia arrivata l'ufficialità relativa agli anticipi e ai posticipi del mese in questione, è possibile fare uno pseudo-programma di quello che sarà il calendario viola durante quel periodo: il 2 o il 3 maggio la Fiorentina giocherà contro l'Inter a San Siro e una settimana dopo la aspetta l'altrettanto complicata sfida all'Olimpico contro la Roma. Arriviamo al 13 di maggio, dove in programma al momento c'è il recupero di Udine con la Fiorentina che giocherà la terza partita consecutiva in trasferta. Tre, massimo quattro giorni dopo arriva il Bologna al Franchi. E infine la Spal a Ferrara sarà l'ultima giornata di questo campionato. Un mese, quindi, che sarà decisivo per la Fiorentina e per le sorti del suo campionato. Per il quale però molto probabilmente i viola avranno a disposizione sia Franck Ribery che Christian Kouame (che dovrebbe rientrare ad aprile). Due armi in più per il tour de force finale della stagione viola.