TOTOFORMAZIONE, PIU' CACERES CHE DALBERT. SFIDA BOATENG-VLAHOVIC

Sono due i dubbi di formazione in vista della partita di oggi tra la Fiorentina e la Juventus con Montella che dovrà scegliere quale terminale offensivo mandare in campo e se dare fiducia a Dalbert sulla sinistra o se fare esordire Caceres di ritorno dal doppio impegno con le Nazionali.

Nel 4-3-3 anti-Juve (qui non ci sono dubbi), in porta andrà Dragowski, mentre in difesa ci saranno Lirola, Milenkovic, Pezzella e, come detto, uno tra Caceres e Dalbert con l'uruguaiano nettamente favorito. A centrocampo tutto confermato rispetto alle ultime due sfide, con Castrovilli, Badelj e Pulgar. In avanti, esordio dal 1' certo per Ribery, mentre a destra è confermatissimo Chiesa, con Commisso che gli ha chiesto a gran voce di trovare la prima rete stagionale. Al centro dell'attacco è sfida alla pari tra Boateng e Vlahovic, con il giovane serbo leggermente favorito sul ghanese.

Firenzeviola.it (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic, Ribery.

La Gazzetta dello Sport (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Corriere dello Sport (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ribery.

Corriere Fiorentino (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

La Nazione</i> (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Tuttosport (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ribery.

La Repubblica (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ribery.

La Stampa (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Ribery.