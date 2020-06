TOTOFORMAZIONE, LA BASE C'È, MA OGNUNO HA LA SUA

La Fiorentina che si prepara a tornare in campo 106 giorni dopo ha almeno quattro ballottaggi da risolvere. Non semplice il lavoro di Beppe Iachini, che rinuncia al solo Kouamé ancora in ripresa dall'infortunio e deve capire le condizioni di Ribery per decidere se schierarlo dall'inizio o inserirlo a gara in corso. In merito i quotidiani sono tutti più o meno d'accordo, ma andiamo per gradi.

In porta non ci sono dubbi, con Dragowski pronto a tornare lì dove aveva lasciato. E anche i centrali di difesa a meno di clamorosi colpi di scena saranno Milenkovic e Pezzella, così come Lirola giocherà a destra (anche se c'è chi lo mette in panchina). Molto dipenderà poi dal modulo che sceglierà Iachini: c'è chi come il Corriere dello Sport indica il solito 3-5-2 e chi come La Nazione indica il 4-3-3. Il primo ballottaggio resta in ogni caso sulla sinistra, dove Igor e Caceres si lottano un posto da titolare. C'è chi inserisce Dalbert e chi no.

A centrocampo l'unico certo del posto è Castrovilli, mentre Pulgar si gioca una maglia con Badelj e Duncan con Benassi. In vantaggio il cileno e il ghanese, ma tutto può cambiare. Infine l'attacco.

Anche se ci vanno con i piedi di piombo, i quotidiani indicano tutti (tranne Repubblica) Franck Ribery dal primo minuto, con Vlahovic in un attacco a due punte oppure nel tridente anche con Chiesa. Un primo canovaccio di formazione, dunque, c'è. Ma non è detto che Iachini non possa stravolgere tutte le indicazioni della vigilia. Ecco le probabili formazioni secondo i quotidiani:

GAZZETTA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Ribery; Chiesa, Vlahovic.

LA NAZIONE (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Ribery; Chiesa, Vlahovic.

CORR. SPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.