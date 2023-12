TOTOFORMAZIONE, DUBBIO IN MEZZO. E CHI AL POSTO DI NICO?

Sono pochi i dubbi di Vincenzo Italiano nello scegliere lo scacchiere che sfiderà l'Hellas Verona alle ore 15 all'Artemio Franchi. E sono dovuti più che altro alla valutazione delle condizioni dei calciatori acciaccati. Come per esempio Arthur, la cui presenza è più che in dubbio e infatti i quotidiani si alternano nelle scelte. L'altro grande punto interrogativo è su chi sostituirà Nico Gonzalez, per alcuni Kouame, per altri Ikoné.

Perché in porta i quotidiani sono tutti d'accordo sulla scelta di Terracciano, al pari di Kayode, Milenkovic, Quarta e Biraghi per completare il reparto difensivo. Come detto, a centrocampo c'è chi punta sul duo Maxime Lopez-Mandragora, che va per la maggiore, e chi crede nella possibilità che Arthur giochi dall'inizio.

Davanti ci si alterna: Kouame viene scelto da più quotidiani per sostituire Nico, La Nazione punta invece su Ikoné. Su Bonaventura sono tutti d'accordo così come sulla prima punta: starà ancorra una volta a M'Bala Nzola. Queste le probabili scelte secondo i quotidiani.

Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Kouame, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Sottil, Bonaventura, Kouame; Nzola

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Nzola.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouame, Bonaventura, Sottil; Nzola.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Maxime Lopez; Ikonè, Bonaventura, Sottil; Nzola.