TOTOFORMAZIONE, DE GEA ESORDIO IN SERIE A. CENTROCAMPO A CINQUE. COLPANI UNICO TREQUARTISTA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mandate in archivio due settimane di sosta, torna in scena il campionato e la formazione di Raffaele Palladino è ancora a caccia della prima vittoria. Dopo tre pareggi contro Parma, Venezia e Monza, i gigliati affronteranno l’Atalanta a Bergamo oggi alle 15:00. La squadra di Gasperini, con una situazione di classifica uguale a quella viola (una vittoria e due sconfitte), cercherà di accorciare il gap con chi le sta davanti superando il gruppo gigliato.

Per impedire ciò, Palladino potrà contare su una squadra (quasi) al completo, con l’assenza certa di Albert Gudmundsson. L’ex Genoa, nonostante il rientro in gruppo dopo un infortunio muscolare ma soprattutto dopo la settimana passata in Islanda causa processo, è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Con gli occhi puntati del patron Rocco Commisso, rientrato a Firenze dopo sei mesi, potrebbe non giocare nessuno al posto dell'islandese, poiché il tecnico viola starebbe pensando a un cambio modulo, sacrificando un trequartista a favore di un centrocampista in più.

Ma andando con ordine e partendo dal portiere, per la prima volta le testate mettono in discussione la titolarità di Terracciano, pronto a cedere per la prima volta in Serie A i guanti a De Gea. Confermata la difesa a tre con Quarta, Ranieri e Biraghi avanti nelle gerarchie, con il capitano della Fiorentina confermato come braccetto di sinistra e Marin Pongracic ancora fuori dal terzetto titolare.

Arriviamo finalmente al capitolo mediana, dove potrebbe esserci la rivoluzione maggiore. Non più uno schieramento a due, bensì a tre dovrebbe essere il vestito con cui la Fiorentina partirà a Bergamo, con i tre italiani su tutti a fare da padroni in mezzo al campo. Adli e Richardson sono sfavoriti rispetto al terzetto composto da Cataldi (più arretrato), Bove e Mandragora.

Molto passerà dai piedi di Andrea Colpani, ex della gara, che farà da collante tra centrocampo e attacco, dove il titolare indiscusso è Moise Kean, che giocherà come sottopunta nel modulo 3-5-1-1. Ecco nel dettaglio le formazioni di ciascun quotidiano:



La Gazzetta dello Sport: (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani; Kean.

Il Corriere dello Sport: (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Adlì; Gosens; Colpani; Kean.

Tuttosport: (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Adlì, Gosens; Colpani, Kean.

La Repubblica(Firenze): (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Ikonè; Kean.

Corriere Fiorentino: (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Kean.

La Nazione: (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani; Kean.

FirenzeViola.it: (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Kean.