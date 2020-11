TOTOFORMAZIONE, CALLEJON E FR7 DA SOLI O DIETRO A KOUAMÉ

Quest'oggi alle 18:00 la Fiorentina sarà di scena a Roma contro i giallorossi, sfida per la quale Beppe Iachini ha in mente l'attacco "leggero". Secondo i quotidiani in edicola, in porta il solito Dragowski difenderà i pali, mentre davanti a lui giocheranno Quarta, Milenkovic e Caceres. Il centrocampo sarà costituito dal mediano Amrabat, le mezzali Bonaventura e Castrovilli e dagli esterni Lirola e Biraghi. Solo La Gazzetta dello Sport fa eccezione in tal senso, schierando una linea a quattro a scapito di Bonaventura. In attacco, infine, spazio alla coppia Ribery-Callejon i quali nella versione della Rosea vengono schierati dietro all'unica punta Kouamé.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-4-2-1): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Kouamé.

COR. FIO. (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamé.

NAZIONE (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon.

COR. SPORT (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon Ribery.

TUTTOSPORT (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.

REPUBBLICA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.