TOTO-FORMAZIONE: (QUASI) TUTTI I QUOTIDIANI D'ACCORDO, ITALIANO SCEGLIE L'ONCE DE GALA

In casa Fiorentina è il giorno della verità: alle 21 al Franchi va infatti scena il primo atto della semifinale di Conference League contro il Basilea. Tra la finale di Praga ed i viola ci sono solo due gare ed a Firenze si respira un clima da serata storica. Vincenzo Italiano ha chiamato a raccolta i tifosi, che risponderanno presente (sfondato il tetto dei 30mila spettatori per la prima volta nelle coppe). In campo, si vedrà ovviamente la miglior Fiorentina possibile: out solamente Riccardo Sottil e Nikola Milenkovic (squalificato), oltre al lungo degente Salvatore Sirigu, Italiano ha ampia scelta un po' ovunque. In porta dovrebbe essere recuperato Pietro Terracciano, che ha saltato l'allenamento di ieri per qualche linea di febbre; esterni titolari in difesa con Dodò e Cristiano Biraghi, mentre in mezzo è ballottaggio a tre per due posti, con Lucas Martinez Quarta ed Igor in vantaggio su Luca Ranieri. In mezzo al campo la mediana potrebbe essere composta da Rolando Mandragora e Sofyan Amrabat, con il classico ballottaggio Barak-Bonaventura per il ruolo di trequartista, col primo favorito. Davanti torna Arthur Cabral, grande ex della gara. Ai lati del brasiliano probabilmente Jonathan Ikoné e Nicolas Gonzalez. Anche i giornali, forse nella prima volta nella gestione tecnica dell'ex Spezia, sono tutti d'accordo nelle possibili scelte (unica eccezione per il Corriere Fiorentino, che inserisce Ranieri al posto di Igor): Italiano manderà in campo l'once de gala. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani:

Gazzetta dello Sport - Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

Corriere Fiorentino: Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

