TOSSANI A FV, Non vedo Mandragora mezz'ala

Per commentare i primi acquisti della Fiorentina a livello più tecnico e tattico, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato Michele Tossani, giornalista, collaboratore tecnico e match-analyst: "La Fiorentina si è mossa bene, ha tappato i buchi di rosa e ha preso un portiere come Gollini che ha caratteristiche ideali per il suo gioco".

Che giudizio dà invece sull'acquisto di Rolando Mandragora? Potrà essere impiegato anche da mezz'ala?

"Ottimo colpo, ma credo che giocherà davanti alla difesa. Mandragora è più un giocatore di regia, se sta bene farà grandi cose. Non penso che sarà impiegato da mezz'ala, è un giocatore di possesso più che di inserimento. Sottolineo comunque che, seppur l'addio di Torreira sia una grave perdita dal punto di vista tecnico, in rapporto costi-benefici Mandragora era secondo me il migliore sul mercato".

Si alternerà quindi con Amrabat come mediano davanti alla difesa?

Tra Amrabat e Mandragora cambia tutto, hanno caratteristiche diverse. Amrabat lo abbiamo visto, non è un play di gioco, è l'ideale come schermo davanti alla difesa. Sicuramente recupera più palloni del nuovo acquisto, ma in fase di costruzione può dare poco. Nel gioco di Italiano comunque non è così fondamentale il play: anche l'anno scorso credo che abbiamo sovrastimato la questione del regista, perché nel suo 4-3-3 sono i terzini ed i centrali a fare tanto in fase di inizio azione e costruzione".

Sull'acquisto di Luka Jovic invece che ne pensa?

"Quando è esploso, con l'Eintracht, giocava con due punte attaccate e rendeva al meglio. Il problema può essere questo, visto che anche a Madrid ha faticato molto nel ruolo di prima punta. Ciò non toglie che sia un giocatore tecnicamente valido.Credo che in generale, per l'intelligenza delle operazioni, la Fiorentina, insieme alla Roma, sia la regina del mercato".