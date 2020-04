TOSCANA, Nuovi 137 casi di Covid-19 e 20 deceduti

Sono in tutto 137 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore e aggiornati ad oggi, martedì 14 aprile. I casi totali da inizio emergenza che sono stati rilevati nella Regione sono 7.527. I guariti sono 22 in più rispetto a ieri (per un totale di 637) mentre sono 20 le persone che sono decedute nelle ultime 24 ore (per un totale di 538 morti). I tamponi fatti in Toscana tra ieri e oggi sono stati 1.380 (per un totale di 82.269 dall’inizio dell’epidemia) ma ne sono stati analizzati 2.404. Stabile per oggi il numero dei pazienti in terapia intensiva (oggi 225, come ieri).