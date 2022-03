TORREIRA MOTO PERPETUO, BENE IKONÈ, JACK E IGOR

TERRACCIANO – L'unico pallone che vede arrivare in porta è un tiro di Vlahovic smorzato da Milenkovic e per questo innocuo. Più complesso invece l'intervento nel secondo tempo, sempre sul numero 7 che prova il pallonetto. Attento fino al colpo di fortuna bianconero, 6

ODRIOZOLA – Complice la spinta e l'estro di Ikonè si vede relativamente poco in proiezione offensiva però dalla sua parte Pellegrini combina poco fino all'intervallo in cui viene sostituito per problemi fisici, 6

Dal 1'st VENUTI – Offre subito spinta dalla sua parte, poi arriva anche al tiro che finisce largo, ma la sua serata diventa un incubo per colpa dell'autogol sul quale pare sorpreso dal liscio di Milenkovic, 5,5

MILENKOVIC – Più impegnato con Kean che non con l'amico Dusan (anche se smorza il suo unico tiro nel primo tempo) è spesso vincente negli anticipi e nei contrasti come gli capita con Morata al quarto d'ora del secondo tempo. Sempre sullo spagnolo è invece ruvido al limite dell'area rimediando il giallo, poi però il pallone che non intercetta diventa l'atroce beffa di Venuti, 6

IGOR – Prende in consegna Vlahovic per tutta la prima fase di gara e con l'aiuto del clima e dei fischi non gli fa veder palla. Il serbo però gli sfugge dopo 10' nel secondo tempo e mette una pezza Terracciano. Resta l'unica sbavatura di una marcatura pressoché perfetta, 7

BIRAGHI – Dalla lunga distanza dopo una decina di minuti non angola abbastanza. Relativamente impegnato in difesa ci prova su punizione, va meglio al secondo tentativo trovando la respinta di Perin ma nel finale il cross di Cuadrado arriva dalla sua parte, 6

BONAVENTURA – Prova a sorprendere Perin dopo un disimpegno molto rischioso del portiere bianconero. E' comunque tra i più positivi in avvio per intensità, poi perde un po' il ritmo finendo anche ammonito però non toglie mai il piede dell'acceleratore, 6,5

TORREIRA – Si presenta dopo pochi secondi ad Arthur rubandogli palla, ma è un gigante fin da subito con tutti: che sia il fallo preso al limite dell'area con Locatelli o i raddoppi su Vlahovic. Arriva anche al tiro alzando di poco la mira sopra la traversa ma soprattutto apre la ripresa con una gran palla per Ikonè. Quanto rallenta tutta la squadra ne risente ma è inevitabile quando hai un moto perpetuo del genere in mezzo al campo, 7

CASTROVILLI – Nel centrocampo indiavolato del primo tempo è quello che si vede meno. Dopo una decina di minuti ci prova girando di testa senza crear problemi a Perin. Nel giro di qualche minuto si guadagna anche una buona punizione al limite costringendo Pellegrini al giallo. Segnali di una ripresa migliore anche se in una serata non troppo brillante, 6

Dal 38'st DUNCAN – S.v.

IKONE' – Si accende dopo il quarto d'ora con un bel doppio passo che lascia sul posto De Sciglio e successivo cross basso per Saponara. Accende invece il Franchi dopo un bell'invito di Bonaventura mandando fuori di pochissimo il diagonale rasoterra dentro l'area di rigore. Fa ancora gridare al gol quando aggancia di tacco l'invito di Torreira e batterebbe Perin, peccato che trovi il palo. Paga un po' di stanchezza ma intanto fa ammonire anche De Sciglio. Gli manca il gol, ma stasera è tra i migliori, 6,5

Dal 38'st GONZALEZ – S.v.

PIATEK – Con De Ligt il duello è complicato fin da subito tanto che difender palla non è semplice. Nel primo tempo si ritrova a lottare spesso lontano dall'area di rigore e vede pochi palloni da girare in porta. Che poi è quel che accade anche nel secondo tempo fino al cambio, 5,5

Dal 19'st CABRAL – Poco servito in uno spezzone finale di gara in cui non ha modo di mettersi troppo in mostra, 6

SAPONARA – Il primo ad arrivare al tiro conclude troppo centrale per impensierire Perin. Di lì a poco recupera un bel pallone a ridosso dell'area avversaria prendendosi la punizione defilata. Pronto a raccogliere l'invito di Ikonè si vede respingere il tiro da un difensore. Cala alla distanza ma non fa mancare il suo apporto, 6

Dal 19'st SOTTIL – Fatica a incidere nonostante gli spazi per la profondità non manchino e quando tira, o crossa, manca di precisione, 5,5

ITALIANO – La sorpresa è la conferma da titolare di Ikonè, dall'altra parte c'è Saponara con Piatek al centro, confermato il rientro tra i pali di Terracciano. La scelta offre subito buone risposte perchè il francese a destra crea parecchi problemi ai bianconeri e con Bonaventura e Torreira sugli scudi il primo tempo è tutto di stampo viola. All'intervallo deve rinunciare a Odriozola affidandosi a Venuti ma è ancora Ikonè a sfiorare il gol. I primi cambi sono Cabral e Sottil per Piatek e Saponara, poi entrano anche Duncan e Gonzalez ma stasera è la sfortuna a decidere il risultato finale al termine di una gara di fatto dominata, 6