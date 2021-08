TORREIRA, La cronaca del suo ritorno in Italia

Manca solo l'ufficialità e Lucas Torreira sarà un nuovo giocatore della Fiorentina: il centrocampista è infatti atterrato oggi pomeriggio in Italia, pronto per la sua nuova avventura. La notizia del suo sbarco a Pisa è tra le più lette di oggi, ed è stata documentata dai nostri inviati di FirenzeViola.it: dopo l'atterraggio a Pisa (qui foto e video dei nostri inviati), l'uruguayano è partito in direzione Firenze, dove in una clinica nel centro della città ha svolto le rituali visite mediche e salutato qualche tifoso (clicca qui per guardare foto e video di Firenze.Viola.it). Adesso per l'ex Sampdoria un periodo di isolamento di cinque giorni, durante il quale potrà muoversi solo per andare al Centro Sportivo. Si aspettano novità della ASL fiorentina, che potrebbe accorciare il suo isolamento data la doppia dose di vaccino già fatta dal calciatore; la convocazione quindi per la partita di sabato sera col Torino è possibile ma difficile.