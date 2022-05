TORREIRA, Il play con più gol in serie A. In Europa...

È stata una buona stagione quella della Fiorentina, che è riuscita grazie alla vittoria casalinga contro la Juventus per 2-0 ad ottenere un posto per la Conference League. Non sono mancati gli alti e bassi e le tante situazioni sfavorevoli da risolvere, come per esempio la cessione di Dusan Vlahovic ai rivali storici, che aveva portato alla squadra di Vincenzo Italiano 17 gol in 22 partite. Il mister si è trovato quindi a dover abbandonare la fonte primaria delle reti della sua squadra a campionato in corso e con il difficile compito di rimpiazzarlo. Nel mercato di gennaio sono arrivati a Firenze addirittura 2 attaccanti, prima il polacco Piatek ad inizio sessione, e poi al termine della stagione invernale del mercato anche il brasiliano Cabral, ma dai due nuovi centravanti sono arrivate solo 5 reti in totale.

Nonostante ciò, la Fiorentina è riuscita comunque ad ottenere un piazzamento europeo, seppure i diversi match point per l'Europa buttati al vento, perdendo infatti in 4 delle ultime 6 giornate di campionato, complici ovviamente anche le difficoltà a segnare, quello dei viola è solo il nono miglior attacco del nostro campionato, con 59 reti a referto.

Fuori dalle aspettative iniziali, Lucas Torreira è stato il giocatore più determinante in zona gol, sono addirittura 5 le reti segnate, record in carriera in una sola stagione. L'aiuto del centrocampista uruguaiano è stato fondamentale quindi non solo in cabina di regia e come incontrista, ruoli che più gli competono, ma anche dentro l'area avversaria, grazie a diversi gol pesanti, infatti nelle 5 partite in cui ha segnato la Fiorentina ha vinto 3 volte e pareggiato 2, senza nessuna sconfitta.

Il giocatore di proprietà dell' Arsenal , oggi al centro di tantissime discussioni e polemiche sul possibile mancato riscatto da parte dei Viola, è stato insieme a Tonali il mediano con più gol in questa stagione, anche se il centrocampista del Milan riveste una posizione diversa rispetto a Torreira. Anche in Europa ha pochi eguali, da sottolineare i 7 goal di Rodri del Manchester City, i 6 di Jorginho (tutti realizzati su rigore), ed i 5 di Munetsi, mediano del Reims.