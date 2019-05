TORNANO PEZZELLA E VERETOUT, GERSON IN MEZZO

Vuole esserci in tutti modi, Pezzella, nella gara del Tardini. Il capitano anche ieri ha lavorato con il gruppo con l'ausilio di una mascherina e oggi spera di riprendersi una maglia da titolare contro il Parma. Detto dell'incertezza legata al difensore argentino, il resto delle scelte di Montella sembrano già fatte (in difesa ci sono anche Milenkovic, Hugo e Biraghi) tanto più con il rientro in mezzo al campo di Veretout.

Il francese si è visto dimezzare la squalifica di due giornate dopo il rosso rimediato a Empoli, e oggi sarà regolarmente in campo insieme a Benassi e molto probabilmente a Gerson. In mezzo, infatti, potrebbero essere Edimilson e Dabo a restare fuori, così come in attacco Simeone partirà ancora una volta dalla panchina, con il tridente composto da Chiesa, Muriel e Mirallas che si avvia a una nuova conferma.

Nel Parma D'Aversa deve nuovamente rinunciare a Inglese che sarà sostituito da Ceravolo, tornano invece Kucka e Barillà in mezzo al campo. Mancheranno Bruno Alves e Rigoni per squalifica, dunque davanti a Sepe ci saranno Iacoponi, Gagliolo e Bastoni, con Gazzola e Di Marco esterni, mentre a centrocampo Stulac completerà il reparto. Detto di Ceravolo, in attacco sarà supportato da Gervinho.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (3-5-2): Sepe, Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gazzola, Kucka, Barillà, Stulac, Di Marco, Gervinho, Ceravolo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Muriel, Mirallas