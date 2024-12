TORNA LA COPPA ITALIA: VIOLA AL TABÚ EMPOLI E LE POSSIBILI FUTURE AVVERSARIE

FirenzeViola.it

224 giorni dopo la Fiorentina torna a giocare una gara di Coppa Italia. L'anno scorso il percorso del club gigliato si fermò alle semifinali contro l'Atalanta. Nella doppia sfida a un passo dalla finale non bastò l'1-0 dell'andata contro, poiché i viola guidati ancora da Vincenzo Italiano uscirono sconfitti dal Gewiss Stadium per 4-1 nella gara di ritorno. Al Franchi arriva l'Empoli, che negli ultimi anni è stata un po' una bestia nera per la Fiorentina. Infatti viola non vincono con gli empolesi dalla stagione 21/22 (1-0, gol di Nico Gonzalez), poi da quella vittoria si registrano altri 5 scontri, di cui 4 pareggi una sconfitta per i viola.

Domani sera la Fiorentina ha quindi la possibilità di sfatare questo tabù in una gara secca di Coppa e provare quindi a qualificarsi per i quarti di finale di un torneo che negli ultimi anni ha visto i viola crederci seriamente fino alla fine. Dando un'occhiata al tabellone per capire il possibile percorso che attende la Fiorentina in caso di qualificazione con l'Empoli, è possibile vedere come i viola affronteranno la vincente tra Juventus e Cagliari che si giocherà martedì 17 dicembre.

Nel tabellone i viola si trovano dalla parte di Juventus, Bologna e Atalanta. Mentre le altre quattro big che si trovano nella parte opposta del tabellone sono il Milan, la Roma, la Lazio e l'Inter. Dunque in semifinale nella parte basse del tabellone, ci sono Bologna e Atalanta. Quindi nel caso in cui le big dovessero arrivare quasi in fondo e la Fiorentina dovesse battere anche la Juventus, in semifinale potrebbe affrontare una tra Bologna e Atalanta, salvo clamorose sorprese ai quarti di finale. I quarti di finale si disputeranno tra il 5 febbraio e il 26 febbraio 2025, mentre le semifinali sono in programma ad aprile: il 2 l'andata, il 23 il ritorno. Mentre la finale sarà a Roma il 14 maggio 2025.

Gli incroci ai quarti di finale

Juventus/Cagliari vs Fiorentina/Empoli

Bologna/Monza vs Atalanta/Cesena

Milan/Sassuolo vs Roma/Sampdoria

Lazio/Napoli vs Inter/Udinese