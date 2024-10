TORNA L'ORA DI RICHARDSON. PER SBOCCIARE E CANDIDARSI AL MILAN

FirenzeViola.it

Tra gli sparuti motivi d'interesse della partita di stasera contro i New Saints per Raffaele Palladino ci saranno quei calciatori che vorranno mettersi in mostra soprattutto in vista del Milan, vero obiettivo della settimana della Fiorentina. Perché ok, l'esordio nel girone di Conference porta con sè soprattutto insidie e vincere facilmente darebbe una grande iniezione di fiducia in un momento complicato, ma è altresì vero che dopo l'inizio a singhiozzo della stagione in Serie A, mettere punti in cascina affrontando il Milan al Franchi potrebbe dare il là a una nuova Fiorentina, tanto più a ridosso della seconda sosta stagionale.

Ecco Richardson

Chi risponde all'identikit dei calciatori che stasera si vorranno mettere in mostra c'è Amir Richardson, oltre 10 milioni di investimento estivo che ancora deve trovare il suo spazio. L'esclusione con l'Empoli ha lasciato un pizzico di amarezza nel calciatore che sperava di poter sfruttare l'assenza di Mandragora per tornare in campo, ma Palladino ha fatto altre scelte puntando sul centrocampo a due con Cataldi e Bove. Quindi con i New Saints Richardson vuole dimostrare all'allenatore di essere pronto per una maglia da titolare anche in campionato: da quando è chiuso il mercato, il classe 2002 ha giocato solo 28 minuti contro l'Atalanta dopo averne giocati 200 contro Venezia e Puskas Akademia.

Il progetto della Fiorentina

La società e soprattutto Palladino non hanno fretta di dare spazio ad un calciatore che è stato preso soprattutto per la sua futuribilità: 22 anni sono l'età migliore per la prima grande occasione lontano da "casa", cioè quella Francia nella quale è nato da madre marocchina. Anche per questo non è stato difficile metterlo a sedere in panchina dopo gli esordi in cui comunque ha mostrato quelle qualità che avevano spinto Pradè e Goretti a fare l'investimento. Una fisicità ancora da affinare ma comunque notevole, abbinata a una buona tecnica di base: il tempo è dalla parte di Richardson ma lui questo non lo vuole valutare e vuole imporsi subito. Stasera con i New Saints l'occasione per dimostrarlo.