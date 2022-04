TOP FV, Vota il tuo migliore di Fiorentina-Venezia 1-0!

Grande vittoria della Fiorentina, che rilancia ulteriormente le proprie ambizioni d'Europa vincendo in casa per 1-0 contro il Venezia grazie a un gol di Torreira. Tante le prestazioni degne di nota in casa viola (dal man of the match alla difesa fino a Gonzalez) ma - come al solito - vi chiediamo di indicare un vostro migliore in campo così da dare forma alla classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it. Per partecipare al sondaggio, basta cliccare sul link di seguito o su uno dei nomi che volete votare (sotto, la lista).

TOP FV 2022: CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO IL VENEZIA?

- Terracciano

- Venuti

- Milenkovic

- Igor

- Biraghi

- Castrovilli

- Torreira

- Maleh

- Gonzalez

- Cabral

- Ikoné

- Duncan

- Sottil

- Piatek

- Amrabat