La Fiorentina è riuscita a spezzare l'incantesimo, e dopo oltre 200 giorni torna alla vittoria in campionato battendo 2-1 la Sampdoria. Come di consueto, per il Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il vostro migliore in campo nella sfida del Franchi. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: VOTA PER FIORENTINA-SAMPDORIA 2-1!