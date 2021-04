La Fiorentina prova a rimontare dopo un bruttissimo primo tempo, ma dopo esserci riuscita cede il passo per via di un calcio di rigore, cadendo 2-3 in casa contro l'Atalanta. Al solito, per dare forma alla classifica finale del Premio Top FV, vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo. Per farlo, basta cliccare sul link di seguito.

VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-ATALANTA 2-3