TOP FV, Vota il miglior viola nella goleada al Cukaricki

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stravince la Fiorentina contro il Cukaricki al Franchi. I viola schiantano i serbi con un perentorio 6-0, frutto della doppietta di Beltran e le reti di Ikone, Sottil, Quarta e Maxime Lopez. La redazione di FV, come al solito, invita i propri lettori ad eleggere il migliore in campo tra gli uomini di Italiano. Per votare, clicca nel link sottostante:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO IL CUKARICKI?