FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Settima vittoria consecutiva e seconda in trasferta per 0-1. La Fiorentina sembra non volersi fermare ed espugna anche lo Stadio Grande Torino grazie alla rete di Moise Kea. Come sempre FirenzeViola.it chiede ai propri lettori di votare il vostro migliore in campo del match:

TOP FV, VOTA IL MIGLIORE DI TORINO-FIORENTINA 0-1