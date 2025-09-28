Top FV, vota il miglior viola in Pisa-Fiorentina 0-0

La Fiorentina torna da Pisa con un punto dopo una partita sofferta che ha visto i padroni di casa andare più volte vicini al gol con l'arbitro che ha annullato una rete nel secondo tempo che poteva essere decisiva. Poco di buono da raccogliere per Pioli che ancora deve trovare la prima vittoria in stagione in Serie A. 

