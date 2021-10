La Fiorentina ha provato a fermare il Napoli di Luciano Spalletti trovando per prima il vantaggio, ma facendosi poi rimontare 2-1: i partenopei hanno così ottenuto il settimo successo consecutivo in A. Su FirenzeViola.it, come di consueto, vi chiediamo chi sia stato a vostro avviso il miglior giocatore viola visto in campo.

