La Fiorentina gioca meglio della Juventus, ma non riesce a trovare la via del gol lungo l'arco della partita, che si è conclusa quindi sul risultato di 0-0. Appuntamento con la vittoria rimandato, ma qualche nota lieta da cui ripartire. Per il Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il miglior viola in campo quest'oggi. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

PREMIO TOP FV: VOTA IL MIGLIORE IN FIORENTINA-JUVE 0-0!