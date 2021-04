TOP FV, Vlahovic con distacco sui centrali argentini

Terminato, con 936 voti, il sondaggio per assegnare i punti del Premio Top FV relativi a Genoa-Fiorentina 1-1. A vincere, con evidentissimo scarto e nessuno scampo per gli altri, è stato l’autore del gol viola Vlahovic: il serbo, che ha giocato una partita anche di sacrificio, è stato scelto dal 77,4% dei partecipanti. Lontanissimo, e di nuovo sul podio a distanza siderale dall’ultima volta, Pezzella. Il capitano è tornato su livelli più che accettabili, riuscendo a guidare la difesa viola anche con l’uomo in meno, e accaparrandosi il 6,5%. Meno preciso, specie sul gol di Destro, ma comunque premiato dai lettori per il resto della partita è Martinez Quarta, che chiude gli ultimi due gradini argentini del podio, fermandosi mezzo punto percentuale sotto, al 6%. Niente da fare per Castrovilli: il 10 ha convinto il 3,5% dei lettori, ma ciò non basta per garantirgli uno scatto in classifica. Eysseric è poi l’unico altro a riuscire a salire sopra la soglia dell’1%.

1) Vlahovic 77,37%

2) Pezzella 6,51%

3) Quarta 5,98%

4) Castrovilli 3,52%

5) Eysseric 1,07%

6) Ribery 0,96%

7) Callejon 0,85%

8) Pulgar e Venuti 0,75%

10) Caceres 0,43%

11) Dragowski 0,32%

12) Biraghi, Kouame e Milenkovic 0,21%

15) Amrabat 0,11%