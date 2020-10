TOP FV, Ultime ore: vota il migliore contro l'Udinese

La Fiorentina torna finalmente al successo, battendo nella 5a giornata l'Udinese per 3-2 al Franchi grazie alla doppietta di Castrovilli e al primo gol in campionato di Milenkovic. Viola, adesso, al decimo posto a quota 7 punti e con il Padova in Coppa Italia già nel mirino. Come al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo per formare quella che sarà poi la classifica finale del Premio Top FirenzeViola.it: per votare, basta cliccare sul link di seguito.

TOP FV: CHI IL MIGLIORE DI FIORENTINA-UDINESE 3-2