TOP FV, Torreira il migliore col Verona. Sul podio...

La palma di migliore in campo nell’1-1 della Fiorentina con il Verona, nonostante qualche errore di troppo sotto porta, va a Lucas Torreira, Il centrocampista uruguaiano ha infatti convinto il 35,8% dei quasi mille partecipanti al sondaggio del Premio Top FirenzeViola.it (961 per la precisione) ad assegnargli il massimo dei punti in palio. Alle sue spalle si posiziona Terracciano (16,6%) di un soffio su Duncan (15,6%). Convincono anche Castrovilli (9,7%), Piatek (7,6%) e Igor (6,2%), molto lontani invece tutti gli altri. Di seguito la classifica completa.

1) Lucas Torreira 35,80%

2) Terracciano 16,55%

3) Duncan 15,61%

4) Castrovilli 9,68%

5) Piatek 7,60%

6) Igor 6,24%

7) Sottil 1,98%

8) Ikoné 1,66%

9) Venuti 1,25%

10) Milenkovic 1,14%

11) Callejon 0,83%

12) Amrabat 0,62%

13) Maleh 0,42%

14) Biraghi, Gonzalez e Saponara 0,21%