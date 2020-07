TOP FV, Terracciano migliore tra i viola a Roma

È Pietro Terracciano il più votato per il premio di miglior giocatore della Fiorentina nella sconfitta contro la Roma. Il portiere ha preso quasi il 50% dei voti, staccando il secondo in classifica Milenkovic (al 28%), autore del gol del momentaneo pareggio. Staccato non di poco Pezzella al 12% dei voti, mentre questa volta Ribery - di solito sempre tra i migliori - si prende poco più dell'1% dei voti totali. Ecco le percentuali di voti nel dettaglio:

Terracciano 48,79 %

Milenkovic 28,02 %

Pezzella 12,60 %

Caceres 3,49 %

Chiesa 0,80 %

Ghezzal 0,80 %

Pulgar 0,80 %

Duncan 1,34 %

Lirola 1,07 %

Kouame 0,13 %

Ribery 1,07 %

Cutrone 0,13 %

Vlahovic 0,54 %

Venuti 0,40 %